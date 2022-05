Met de release van de Xbox 360 was Microsoft het eerste bedrijf dat innoveerde met achievement systemen in video games. Xbox heeft echter sinds de release van de 360 niet heel veel meer veranderd aan het systeem, waardoor het een aantal functies mist die we bijvoorbeeld wel bij PlayStation trofeeën zien. Er is gelukkig goed nieuws voor de Xbox Achievement hunters, het bedrijf test momenteel namelijk een nieuwe functie waar spelers al lang op wachten.

De functie waar het om gaat is het tonen van de omschrijving van verborgen Achievements, iets dat al een tijdje mogelijk is op PlayStation consoles, maar nog ontbrak op het platform van Microsoft. De functie van verborgen Achievements is om bepaald endgame content en spoilers te verbergen voor spelers die dat punt nog niet hebben bereikt. Fijn natuurlijk, zo word je niet per ongeluk gespoiled, maar mensen die willen weten hoe ze een Achievement precies kunnen halen moesten altijd Googlen naar de Achievementlijst om meer informatie te achterhalen.

Xbox Alpha en Alpha Skip Ahead Insiders kunnen de functie momenteel al testen. Tijdens deze testfase wordt de systeemsoftware klaargemaakt voor een volledige release en zal iedereen natuurlijk van de nieuwe functie kunnen genieten.

Dit is een mooie stap om Achievements te verbeteren, hopelijk stopt Xbox hier echter niet. Zo is de toevoeging van een soortgelijk concept als een platinum Trophy zoals we die op de PlayStation zien een populaire aanvraag van Xbox spelers. Zoals het systeem nu werkt kan je bijvoorbeeld 100% van alle Achievements halen, maar zodra een spel nieuwe Achievements krijgt door bijvoorbeeld een uitbreiding, heb je niks om te bewijzen dat je wel alle Achievements hebt gehaald vóór dat moment.

Wat voor toevoegingen zou jij graag nog zien aan achievement systemen op Xbox, PlayStation en pc?