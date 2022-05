Het regent de afgelopen tijd alleen maar overnames in plaats van games. Zo is de westerse tak van Square Enix van de week onder de hamer gegaan en de Embracer Group neemt onder meer studio’s als Eidos, Crystal Dynamics en Square Enix Montréal over. Ook Sony heeft niet stilgezeten, met acquisities als Housemarque, Bungie en Nixxes.

Het einde lijkt voorlopig ook niet in zicht, een vacature bij Sony onthuld namelijk dat men op zoek is naar een ‘acquisitions manager’; iemand die dus aankomende overnames in goede banen kan leiden. De winnende sollicitant zal zich met name bezighouden met het identificeren van kwalitatieve doelwitten, investeringen en samenwerkingen die op de lange termijn waarde toevoegen aan Sony Interactive Entertainment.

Daar gaan we weer, dames en heren, de geruchtenmolen kan gaan draaien! Wie is het volgende doelwit van Sony?

‘Sony Interactive Entertainment (PlayStation) seeks a highly qualified Director, Corporate Development. SIE’s Corporate Development Team works closely with SIE’s management team and is responsible for identifying inorganic growth opportunities through acquisitions, investments or joint ventures. The team sources, evaluates and completes transactions that are aligned with SIE’s strategic priorities and drive significant long-term value for the company.’