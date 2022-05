Er worden een hoop studio’s overgenomen door Embracer Group. Dit bedrijf is gevestigd in Karlstad, Zweden en bezit onder meer uitgevers als Koch Media, THQ Nordic, Saber Interactive, Gearbox Entertainment. En nu wordt het nog meer. Zo is er een overeenkomst gesloten dat Embracer Group meerdere ontwikkelstudio’s en IP’s van Square Enix overneemt voor 300 miljoen dollar.

De bedrijven zijn Crystal Dynamics, Eidos-Montréal en Square Enix Montréal. Daarbij nemen ze ook een hele rits IP’s over, zoals Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain en daarnaast nog meer dan 50 andere titels die voorheen onder Square Enix vielen. Een flinke overname dus. Ook vrijwel al het personeel (meer dan 1000 man) zal overgenomen worden. De deal moet ergens in juli of september dit jaar compleet afgerond zijn.

Als we meer informatie hebben omtrent deze deal, dan laten wij dat jullie uiteraard gelijk weten. Hopelijk snel een nieuwe Deus Ex of Legacy of Kain…