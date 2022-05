We zullen binnenkort meer van The Calisto Protocol te zien krijgen. Dat laat Glen Schofield weten. De bron is ditmaal ook veel betrouwbaarder dan ‘gewoonlijk’, Schofield is namelijk de CEO van Striking Distance Studios, de ontwikkelaar van The Calisto Protocol.

Daarmee zijn de eerste beelden van het sci-fi horror spel dat zich afspeelt in het PlayerUnknown’s Battlegrounds universum toch echt bijna een feit, bijna twee jaar na de initiële aankondiging tijdens The Game Awards 2020.

Gelukkig laat Glen het niet alleen bij het delen van deze nieuwe info, maar deelt hij ook gloednieuwe concept art van de game. Het artwork zet in ieder geval alvast goed de toon voor wat we mogelijk kunnen verwachten.

We weten nog niet precies wanneer we de gameplay te zien krijgen, maar zoals we weten zitten de Xbox & Bethesda Games Showcase en Geoff Keighley’s Summer Games Fest er aan te komen. We zullen dus deze zomer ongetwijfeld meer te weten komen The Calisto Protocol.

The Calisto Protocol staat gepland voor een release in 2022 en zal uitkomen op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.