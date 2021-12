Alle ogen zijn momenteel gericht op The Game Awards, maar tussen al dat prijzengeweld door liet gastheer Geoff Keighley al even snel weten dat er meer evenementen gepland staan in de toekomst. Via de onderstaande tweet bevestigde hij namelijk dat Summer Game Fest volgend jaar zal terugkeren.

While we are hard at work on #TheGameAwards I’m excited to share that @summergamefest will return in Summer 2022.

Stay tuned for more details! pic.twitter.com/hRpV2IMaqT

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 3, 2021