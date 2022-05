Begin 2016 had Rockstar North baas Leslie Benzies het gehad en trok hij definitief de deuren van de studio achter zich dicht. Benzies sleepte zijn voormalig werkgever zelfs voor de rechter vanwege achterstallige royalties die de Benzies nog moest ontvangen. Sindsdien richtte de chef zijn eigen studio – Build a Rocket Boy – op en kondigde hij een nieuwe game aan: Everywhere.

We hebben sindsdien nagenoeg niks meer vernomen van de titel, behalve dat men in 2020 overgestapt is naar de Unreal Engine. Roberto Serrano, een bekende analist in de industrie, heeft een document onderschept van Galaxy Interactive: het bedrijf dat een flinke investering heeft gedaan in Benzies’ studio, en het genoemde document onthuld meteen een paar details over Everywhere.

Het concept achter de game is dat het een AAA open wereld titel moet zijn, die gericht is op een multiplayer ervaring en user generated content middels een virtuele sandbox. Spelers kunnen hun eigen werelden maken en daarbij zijn er ‘diepe sociale en streaming integraties’. Korter gezegd: Everywhere heeft de ambitie om een ‘real-life Ready Player One’ te worden.

Ondertussen werkt Build a Rocket Boy al een aantal jaren aan Everywhere, maar een officiële onthulling is er nog niet gekomen.