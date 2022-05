Het was al een tijdje duidelijk dat Yuke’s, de voormalige ontwikkelaar van de WWE-games, bezig was met een game omtrent de grootste concurrent: All Elite Wrestling, ofwel AEW. Worstelgames zijn nu eenmaal Yuke’s specialiteit en met een nieuwe partner én een hoop creatieve vrijheid, kan de bekende ontwikkelaar er helemaal voor gaan.

Langzaamaan beginnen er wat beelden op het internet te verschijnen, zo ook de onderstaande twee trailers, die twee worstelaars uit de doeken doen. In ieder geval zullen Kris Statlander en Nyla Rose van de partij zijn in de game. Voor welke platforms de game verschijnt is nog wat vaagjes, voor nu blijft het bij consoles en pc. Wel zal AEW Fight Forever nog dit jaar uit moeten komen.