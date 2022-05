Als je aan WWE-games denkt, dan denk je aan sportgames. Er is nu echter een nieuwe titel onderweg gebaseerd op het showworstelen, die onder een heel ander genre valt.

Sean Ross Sapp van Fightful.com heeft via Twitter laten weten dat Stephanie McMahon tijdens een financiële update omtrent de WWE heeft gezegd dat er een nieuwe titel in de maak is, wat een RPG is. Wie deze game maakt en wanneer deze uitkomt werd niet medegedeeld. Ook is onduidelijk wat we er precies van mogen verwachten.

Het is in ieder geval een interessante ontwikkeling, aangezien dit dan de eerste RPG zal zijn in het WWE-universum. Voor nu hebben we op consoles en pc vooral één franchise beschikbaar en dat is die van 2K Games, die met WWE 2K22 weer een prima deel afleverde.