Sony heeft weer bekendgemaakt wat de cijfers waren van een kwartaal eerder en daaruit kunnen we opmaken dat de PlayStation 5 inmiddels 19.3 miljoen keer verscheept is. Althans, dat was de stand van zaken op 31 maart 2022. Tijdens het vierde kwartaal van hun fiscale jaar ofwel het eerste kwartaal van dit jaar, wist Sony 2 miljoen consoles te verschepen.

In totaal heeft Sony 11.5 miljoen consoles weten te verschepen in het gehele fiscale jaar. Het is ze dus niet gelukt om het doel van 14.8 miljoen verscheepte units te halen, wat ongetwijfeld te wijten valt aan de aanhoudende tekorten omtrent componenten.

Sony heeft aangegeven dat ze dit jaar aanzienlijk meer consoles verwachten te verkopen. Tussen 1 april 2022 en 31 maart 2023 verwacht Sony een aantal van ongeveer 18 miljoen consoles weg te zetten en ze voelen zich comfortabel bij dat doel.

Ook de PlayStation 4 werd nog verscheept in het afgelopen kwartaal, hoewel dat aantal beduidend lager ligt. Zo werden er 100.000 units aan retailers geleverd, wat het totale aantal verscheepte units op ongeveer 117 miljoen brengt.