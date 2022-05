Nintendo heeft aangekondigd dat ze morgenmiddag om 16.00 uur een nieuwe Indie World Showcase zullen uitzenden. Het betreft hier een showcase puur gericht op indies, zoals de benaming al doet vermoeden. In totaal zal de showcase ongeveer 20 minuten duren.

De games die we te zien krijgen zitten allemaal in de pijplijn voor de Nintendo Switch, maar een release op andere platformen is niet per se uitgesloten. De showcase kun je via de video hieronder morgen volgen. Noteer 16.00 uur in de agenda, dan gaat het immers van start.