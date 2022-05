We weten dat BioWare inmiddels druk in de weer is met onder andere de nieuwe Mass Effect, hoewel de ontwikkeling daarvan nog in de kinderschoenen staat. In de laatste trailer – die alweer uit 2020 stamt – lijkt een asari die veel gelijkenissen toont met dr. Liara T’Soni haar opwachting te maken. BioWare lijkt echter ook de terugkeer van een ander geliefd personage per ongeluk te bevestigen. Let op: we willen je waarschuwen voor eventuele¬†spoilers.

In de onderstaande video legt de YouTuber MrHulthen uit dat hij in de beschrijving van een Mass Effect lithograaf verwijzingen heeft gevonden naar niemand minder dan Commander Shepard, de hoofdpersoon uit de oorspronkelijke trilogie. Wat er precies met Shepard is gebeurd na de gebeurtenissen van Mass Effect 3, is expres in mysterie gehuld. Inmiddels is de tekst aangepast en zijn alle verwijzingen naar Shepard verwijderd, maar je kunt dus in de onderstaande video zien wat er precies stond beschreven.

Hierop heeft Michael Gamble, project director, gereageerd door te stellen dat het stukje geschreven werd door mensen die niet bekend zijn met de game. Klinkt als een verklaring, maar tegelijkertijd lijkt het enigszins vanzelfsprekend dat dit soort teksten voor publicatie gecontroleerd worden. Opmerkelijk. Waar rook is, is vuur? De tijd zal het ons leren.