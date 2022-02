Het is al bekend dat Mass Effect 5 in de pijplijn zit en dat hoogstwaarschijnlijk Unreal Engine 5 gebruikt wordt om de game te maken, maar dat is dan ook alles wat we van de game weten. BioWare heeft nu echter iets meer informatie gegeven over de aankomende actie-RPG.

De ontwikkelaar wil namelijk duidelijkheid scheppen over wanneer fans van Mass Effect het nieuwste deel kunnen verwachten. Er worden nu verschillende prototypes gemaakt en dat betekent dat het spel heel erg vroeg in zijn ontwikkeling zit. Dit is ook niet gek, want de ontwikkeling van Mass Effect 5 werd pas in november 2020 bekendgemaakt.

Het is de bedoeling dat BioWare volgend jaar daadwerkelijk aan het spel zelf gaat beginnen. Aangezien het ontwikkelen van een Triple A-game veel tijd vergt, hoef je de game de komende jaren nog niet in de (digitale) schappen te verwachten.

“And of course, we’re also working on the next Mass Effect. The team, led by Mike Gamble, is made up of a team of veteran developers as well as some new, really talented people. They are all actively prototyping new ideas and experiences. AAA next-gen games take a long time to make – and we know our fans may want them sooner. But our Number One priority needs to be quality, and that simply takes time to get it right.”