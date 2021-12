Het is al een tijdje bekend dat BioWare aan een nieuwe Mass Effect-game werkt, maar afgezien van soms eens wat nieuw artwork, is het nog erg stil rondom het aankomende deel in de populaire reeks. Wel was er enkele maanden geleden een gerucht dat suggereerde dat de nieuwe Mass Effect wel eens gebruik zou kunnen maken van de Unreal Engine 5 en inmiddels lijkt dat zo goed als bevestigd.

Via Twitter heeft Brenon Holmes, producer bij BioWare, vacatures gedeeld waarin de studio op zoek is naar ontwikkelaars die ervaring hebben met de Unreal Engine 4 en 5, om mee te gaan werken aan de volgende Mass Effect. Journalist Jeff Grubb – die ook voor het eerder genoemde gerucht verantwoordelijk was – reageert op de oproep van Holmes en geeft aan dat hij inmiddels bevestigd heeft gekregen dat de nieuwe Mass Effect inderdaad de Unreal Engine 5 gaat gebruiken.

And just to confirm, I've heard from a handful of sources now that this is the case. Obviously. And this was a choice made by the team putting the game together, which is how it should work. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) December 18, 2021

De oorspronkelijke Mass Effect-trilogie maakte gebruik van de Unreal Engine 4. Voor Mass Effect: Andromeda maakte BioWare de overstap naar de Frostbite Engine van EA, wat volgens geruchten voor problemen heeft gezorgd tijdens de ontwikkeling. Met Mass Effect: Legendary Edition keerde de serie weer terug naar Unreal en het heeft er nu dus alle schijn van dat BioWare daar aan vasthoudt.

De Unreal Engine 5 is de afgelopen weken volop in het nieuws geweest. Dit naar aanleiding van The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, een demo die recent is uitgebracht en bedoeld is om te laten zien wat de Unreal Engine 5 kan presteren. En die ervaring maakte ons zeer benieuwd naar de toekomst, zoals je in onze Special kunt lezen.