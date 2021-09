Met Dragon Age 4 en een nieuwe Mass Effect heeft ontwikkelaar BioWare heel wat in de stijgijzers staan. Met (voorlopige) releasedata in respectievelijk 2023 en 2025 duurt het echter nog even voor we veel concrete informatie over de games zullen krijgen. Dat belet ons echter niet om regelmatig in de nodige geruchten te duiken.

Meerdere bronnen lijken er namelijk op te wijzen dat BioWare ervoor opteert om de nieuwe Mass Effect in de Unreal Engine 5 te ontwikkelen. Dat blijkt uit een jobadvertentie voor een Technical Director, maar ook uit een artikel van Jeff Grubb op GamesBeat. Dat zijn toch al enkele duidelijke hints, als je het ons vraagt.

Heel onlogisch is de keuze voor de Unreal Engine 5 overigens niet. De vorige engine – Frostbite – was voor BioWare niet bepaald een succes; zowel Mass Effect: Andromeda als Anthem stelden teleur. Bovendien heeft de ontwikkelaar voor de oorspronkelijke Mass Effect trilogie ook al gewerkt met een eerdere versie van Unreal.

Dit gerucht mag je dus best classificeren onder “geloofwaardig”.