We weten nog niet bijster veel over de nieuwe Mass Effect, behalve dat de game mogelijk gebruik gaat maken van Unreal Engine 5 en niet DICE’s Frostbite. Het was van de week echter ‘N7 Day’ en het team achter het volgende deel zag de kans schoon om de eerste artwork te delen.

Je kunt de afbeelding hieronder bekijken en het eerste wat we zien is uiteraard het ruimteschip en de enorme krater waar het voertuig nabij is geland. Verder zien we in het klein een aantal figuren lopen, die waarschijnlijk net uit het schip zijn gestapt om het terrein te onderzoeken.

Opvallender is misschien nog wel de algehele vorm van de krater. Het lijkt namelijk wel verdacht veel op het hoofd van een geth; een ras van kunstmatige intelligenties, die gemaakt zijn door de quarians. De afbeelding lijkt dus een subtiele hint te zijn dat de robots weer een plekje in de spotlight krijgen.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Mass Effect moet verschijnen.