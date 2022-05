Het hing al even in de lucht: een naamsverandering voor de FIFA-franchise. Electronic Arts en de FIFA kwamen niet tot een overeenkomst om de FIFA-naam te blijven gebruiken voor de bekende voetbalreeks. Dit zou voornamelijk aan de FIFA gelegen hebben, die een astronomisch bedrag voor de licentie vraagt.

EA was op zijn beurt door deze licentie aan bepaalde vereisten gebonden, waardoor ze in creatieve zin niet alle vrijheid hadden. Een naamsverandering leek dus op handen te zijn en vanavond is dat officieel aangekondigd. EA stopt met het gebruik van FIFA voor hun voetbalgames.

Vanaf nu zal de FIFA-franchise door het leven gaan als ‘EA Sports FC’ en dat mag geen verrassing zijn. Die naam werd eerder al geregistreerd en dook ook geregeld op in geruchten, het is alleen nu officieel een feit.

https://youtu.be/ufdMxfUjBXM