Electronic Arts gebruikt al decennialang de naam FIFA voor hun voetbalfranchise, maar gezien de uitgever en de voetbalbond er niet uitkomen wat betreft een verlenging zit er mogelijk verandering aan te komen. De kans is namelijk groot dat het niet gaat lukken FIFA te behouden, waardoor de franchise een andere naam zal krijgen.

EA heeft hier nog geen uitspraken over gedaan, maar Jeff Grubb schijnt al meer te weten. In de nieuwe GrubbSnax aflevering, gedeeld op ResetEra, stelt Grubb dat EA de franchise binnenkort van een nieuwe naam zal voorzien. Dit zal gebeuren als de deal met FIFA officieel verlopen is.

Volgens Grubb zal de nieuwe naam ‘EA Sports FC’ gebruikt worden als alternatief voor FIFA en daarmee volgt de uitgever de lijn van andere sportgames. Zo heb je bijvoorbeeld ook EA Sports UFC, wat het dus een logische keuze maakt. Het bekt alleen minder lekker dan FIFA, maar daar moeten we mee leren leven.

Natuurlijk is het tot een officiële aankondiging een gerucht, maar gezien EA deze titel vorig jaar al registreerde is het aannemelijk dat de uitgever hiermee verder gaat. Bij nieuws lees je het hier.