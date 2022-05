Nintendo heeft het Nintendo Switch Online abonnement vorig jaar verder uitgebreid met een nieuwe optie onder de noemer ‘Uitbreidingspakket’. Daarmee zijn Nintendo 64 en SEGA Megadrive klassiekers aan het aanbod toegevoegd en het bedrijf is niet van plan te stoppen.

In een Q&A met investeerders deze week sprak Nintendo president Shuntaro Furukawa over de toekomstplannen. Zo heeft Nintendo een groei in abonnees gezien en volgens hem is het belangrijk om telkens nieuwe waarde aan Switch Online toe te voegen.

Daar voegt hij aan toe dat Nintendo de online services zal blijven uitbreiden en dat ze nieuwe content zullen blijven maken voor hun gebruikers de rest van dit jaar. De vraag om wat voor content het dan precies gaat, werd niet beantwoord, maar de kans bestaat dat Game Boy en Game Boy Color games worden toegevoegd.

“We will continue to expand our services and create new content for our customers throughout this year.”