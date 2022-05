Ben je geïnteresseerd in Multiversus en heb je zin om de game binnenkort al te spelen? Dan is daar nu een kans voor. Er is namelijk een gesloten alpha op komst en je kan aangeven dat je hier graag aan mee wilt doen.

De gesloten alpha begint op 19 mei en zal duren tot 27 mei. Het maakt niet uit op welk platform je speelt, het enige wat je moet doen is aangeven dat je interesse hebt door je hier in te schrijven. Let op, het is ‘invite only’, dus je moet vervolgens wel uitgenodigd worden om aan de alpha mee te kunnen doen.

Je zal verschillende modi kunnen spelen, waaronder 2 vs. 2. Hoeveel personages er aanwezig zullen zijn is niet bekend, maar wel weten we dat je sowieso met de volgende personages kunt spelen: Batman, Shaggy van Scooby-Doo, Bugs Bunny en Arya Stark van Game of Thrones.