Er gaan al een behoorlijke tijd geruchten rond over dat Konami zou werken aan een nieuwe Silent Hill en veel van de informatie is afkomstig van leaker AestheticGamer. Deze persoon heeft nu opnieuw wat over de game laten horen door screenshots online te delen. Het betreffen hier screenshots van een build uit 2020.

Interessant hieraan is dat de screenshots offline zijn gehaald. Niet door AestheticGamer zelf, maar vanwege een DMCA claim vanuit Konami. De uitgever heeft er dus zelf werk van gemaakt, wat dus olie op het vuur gooit. Dit zou een uitgever enkel doen als de beelden legitiem zijn. Althans, dat zou je verwachten.

Via Twitter gaf AestheticGamer ook aan dat hij veel bewijzen heeft gezien dat de screenshots echt zijn, maar dat hij die (nog) niet kan delen. Met de daaropvolgende actie van Konami lijkt het er steeds meer op dat er inderdaad aan een nieuwe Silent Hill gewerkt wordt.

Hierbij moeten we aanstippen dat de beelden uit 2020 zijn en dat AestheticGamer heeft aangegeven dat het project er nu heel anders uit kan zien. Het kan dus erg verschillen met wat we uiteindelijk te zien krijgen, als de game ooit überhaupt het levenslicht ziet.