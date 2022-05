Microsoft kondigde vorige maand een Xbox & Bethesda Showcase aan die plaatsvindt op 12 juni. Daarmee krijgen we dus zo rond de traditionele E3-periode een blik op wat Microsoft en Bethesda de komende tijd in petto hebben. De plannen van Sony zijn momenteel nog een stuk vager, maar nu is er een gerucht ontstaan dat suggereert dat ook Sony snel met een presentatie komt.

Het gerucht is afkomstig van de bekende journalist Jeff Grubb. In de meest recente aflevering van de GB Decides podcast zegt hij dat hij van meerdere mensen heeft vernomen dat Sony in juni een PlayStation Showcase organisteert. Een exacte datum voor de presentatie noemt Grubb niet, maar het zou gaan om een show in de eerste week van juni. Daarbij benadrukt hij wel dat hij niet helemaal zeker van zijn zaak is.

Dat blijkt ook uit een bericht dat Grubb na het verschijnen van de podcast op Twitter plaatste. Hierin stelt de journalist dat er ook geluiden zijn dat Sony helemaal geen grote show gepland heeft staan tot september, wat zou betekenen dat ze zich dus de hele zomer stil houden. Een opvallend tegengeluid van Grubb na een gerucht dat hij zelf heeft gedeeld. Het lijkt voorlopig dus nog alle kanten op te kunnen.