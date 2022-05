Ubisoft heeft aangekondigd dat het Rabbids: Party of Legends wereldwijd zal uitbrengen op 30 juni voor de PlayStation 4, Xbox One, Switch en Stadia. Het spel is ontwikkeld door Ubisoft Chengdu en was voorheen alleen beschikbaar in China, gelukkig komt daar nu dus verandering in.

Het spel is zoals de naam al suggereert een partygame, perfect dus voor een avondje met de familie of vrienden. Het spel bevat 50 minigames, waarin maximaal vier spelers tegenstanders omver moeten werpen, hun dansmoves moeten laten zien en nog veel meer. Er zijn twee verschillende modi beschikbaar, zo kan je het in teams tegen elkaar opnemen in 2-tegen-2, of laten zien dat jij de allerbeste bent in free-for-all.

De setting van het spel is gebaseerd op één van de meest geadapteerde Chinese verhalen: ‘De reis naar het westen’, waar de Rabbids zich opeens middenin bevinden na een rit in hun wasmachine. De Rabbids zullen samen met de apenkoning de weg terug moeten vinden naar hun eigen wereld. Het verhaal is opgesplitst in vier hoofdstukken, elk in een andere regio van de wereld.

Bekijk de originele Chinajoy 2019 aankondigingstrailer van Rabbids: Party of Legends hieronder: