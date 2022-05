Age of Empires III: Definitive Edition krijgt later deze maand een gloednieuwe uitbreiding genaamd ‘Knights of the Mediterranean’. De uitbreiding is nu te pre-orderen in de Microsoft Store en op Steam. De DLC zal € 10,- kosten.

De uitbreiding zal gloednieuwe content toevoegen zoals twee nieuwe beschavingen: Italië en Malta, nieuwe maps en de nieuwe Diplomacy en Tycoon modi. Bekijk de trailer van de Knights of the Mediterranean DLC hieronder: