Onlangs kwam Kotaku met het bericht dat ontwikkelaar Hangar 13 aan een nieuwe Mafia-game werkt. Volgens hun bronnen betreft het een prequel die in een vroege fase van ontwikkeling verkeert en Nero als projectnaam heeft.

Een podcast van XboxEra gaat daar nu iets dieper op in. Als we de podcast mogen geloven, draait de game om Don Salieri en hoe hij zich aan het einde van de 19de eeuw een weg naar de top werkt in Sicilië.

Het is echter niet helemaal duidelijk of je ook daadwerkelijk met hem speelt en of de game zich – indien dit klopt – beperkt tot een avontuur op het Italiaanse eiland. De details zijn dus erg summier, maar wellicht dat we deze zomer meer gaan horen.