Het duurt even maar dan heb je ook wat. Tenminste, het eerste deel van de viertellende Titanic Mod is nu beschikbaar voor gamers die het gezonken schip van binnen willen bewonderen. Deze mod wordt door één persoon gemaakt, genaamd Robin Bongaarts. Jawel, een Nederlander, die sinds 2006 aan deze mod werkt. Op de 20ste van augustus is dus het eerste deel vrijgegeven. Voor deze mod heb je de originele game nodig, dus met de Mafia: Definitive Edition zul je geen succes hebben om deze mod werkende te krijgen. Ook mag de originele versie geen andere mods geïnstalleerd hebben.

Je zult met deze mod kunnen rondrennen op het schip en een zeer gedetailleerde presentatie van de Titanic krijgen. Verwacht echter geen missies of de heftige gebeurtenis waar het schip om bekend staat. Hieronder kan je een trailer van de mod zien.