Als je aan stealth-games denkt, dan associeer je dat hoogstwaarschijnlijk met 3D-games. Toch werkt het genre ook heel goed in 2D en dat probeert Tanuki Game Studio duidelijk te maken met The Library of Babel.

In The Library of Babel speel je als Ludovik en je bent eropuit gestuurd om een moord in Babylon te onderzoeken. Er wordt echter een noodtoestand afgeroepen zodra jij voet zet in de stad. Je moet daarom extra voorzichtig zijn om niet zelf in de problemen te geraken.

Het spel van Tanuki Game Studio staat gepland voor de herfst van dit jaar en zal te spelen zijn op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Hieronder kan je in de onthullingstrailer beelden van de game zien.