Jaren terug werden nieuwe Call of Duty games altijd in samenwerking met Microsoft aangekondigd. Activision had daarvoor een deal met de softwaregigant, maar dat werd door Sony overgenomen in 2015. Sindsdien zijn de rollen omgedraaid, maar dit was natuurlijk niet voor altijd.

Wanneer de deal met betrekking tot de marketingrechten precies zou aflopen was niet bekend, maar uit een presentatie blijkt dat het dit jaar was. Sony heeft namelijk tijdens een presentatie aangegeven met welke partijen en dan specifieker de games, ze marketingdeals hebben.

Op de slide tijdens de presentatie waren verschillende franchises te zien, maar Call of Duty schittert door afwezigheid. Gezien Microsoft Activision Blizzard heeft overgenomen was deze deal sowieso iets wat zou aflopen, maar of de overname direct invloed heeft gehad is niet bekend.

Tegelijkertijd zien we ook een nieuwe titel terugkomen op de slide, Avatar: Frontiers of Pandora. Deze game moet eind dit jaar uitkomen, zo werd recent bekendgemaakt en de marketing zal dus in samenwerking met Sony PlayStation uitgevoerd worden.