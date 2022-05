Er zal dit jaar dan wel geen E3 plaatsvinden, je zou dat echter niet zeggen als je het aantal evenementen ziet die gepland staan voor juni. Zo zullen onder andere de showcases van de Future Games Show en PC Gaming Show gehouden worden. Van deze festiviteiten is wat meer informatie bekend.

De showcase van Future Game Show zal op 11 juni om 21.00 uur plaatsvinden. Er is nog geen één titel bekend die daar te zien zal zijn, maar er zullen in ieder geval rond de 40 games de revue passeren. Dit kan zijn als nieuwe aankondiging, nieuwe trailer of in de vorm van een interview met de ontwikkelaar.

De PC Gaming Show zal op 12 juni te zien zijn om 21.30 uur. Hier zullen in ieder geval nieuwe beelden van Arma 4 getoond worden, alsook een mod voor Half-Life: Alyx. Voor de PC Gaming Show kan je de al aangekondigde Microsoft en Bethesda showcase bekijken, die om 19.00 uur begint.