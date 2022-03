Het hing al even in de lucht, maar het is nu officieel: de E3 2022 is officieel geannuleerd. Begin dit jaar werd al duidelijk dat de show niet fysiek zou plaatsvinden in Los Angeles dit jaar, dit omdat de wereldsituatie vanwege corona toen nog onzeker was. Destijds mikte de ESA op een digitale variant, zoals voorgaande jaren.

Recente geruchten suggereerde echter al dat ook de digitale beurs niet door zou gaan dit jaar en dat blijkt nu te kloppen. De organisatie van de E3 heeft bekendgemaakt geen digitale show op te zetten dit jaar, waarmee de E3 dus definitief van de baan is. Of dit ook de doodsteek voor de iconische beurs is, is afwachten.

Ondertussen gaat Summer Game Fest wel gewoon door, dus er zal alsnog genoeg te beleven zijn deze zomer wat betreft aankondigingen en gamenieuws.