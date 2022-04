Het mocht dan wel al een tijdje in de lucht gehangen hebben, het annuleren van zowel de fysieke als de virtuele E3 heeft toch wat vreemde gevoelens achtergelaten. Gaat het om het einde van een tijdperk? Dat is vooralsnog een beetje voorbarig. Wel laat de E3 dit jaar een leegte achter in de maand juni, die nu door andere evenementen moet worden opgevuld.

Enter de zomershowcase van Future Games Show, die op 12 juni zal doorgaan, zij aan zij met de PC Gaming Show. Het evenement zal ongeveer een uur in beslag nemen en uitpakken met zowel nieuwe trailers als kersverse aankondigingen. Met ook de Summer Game Fest nog in aantocht, zijn er dus genoeg plekken om de toekomst van het gamen uiteen te zetten.