Het overnemen van game-ontwikkelaars en uitgevers is de laatste maanden een veelbesproken onderwerp. Zo zagen we natuurlijk de overname van Bethesda en Activision door Microsoft en ook Sony koopt steeds meer ontwikkelaars op, waaronder Bungie. Nu is er een nieuw bericht verschenen waaruit blijkt dat Electronic Arts zichzelf graag zou aanbieden aan een ander bedrijf.

Het balletje bij EA zou zijn gaan rollen na de deal tussen Microsoft en Activision, zo zeggen bronnen tegen website Puck. Hierdoor is bij de uitgever de wens ontstaan om verkocht te worden aan een ander bedrijf. Andere bronnen melden dat EA, in plaats van overgenomen te worden, uit is op een fusie met een ander bedrijf. Andrew Wilson, de CEO van Activision, zou dan de CEO van de nieuwe, gefuseerde organisatie moeten worden.

Volgens het artikel van Puck was een deal met EA heel dichtbij. EA zou de afgelopen tijd gesprekken hebben gevoerd met NBCUniversal, Amazon, Apple en Disney. Uiteindelijk waren plannen voor een fusie met NBCUniversal heel concreet, aldus de bronnen. Comcast, de eigenaar van NBCUniversal, zag een fusie met EA wel zitten, maar ondanks vergevorderde gesprekken zou er in april een streep door de deal zijn gezet, vooral vanwege financiële redenen. Zowel EA als Comcast weigerde te reageren tegenover Puck. Ook Amazon, Apple en Disney wilden niet reageren.

Kennelijk was een fusie tussen EA en NBCUniversal dus bijna een feit. Hoewel die deal niet doorging, stelt Puck dat EA nog steeds inzet op een fusie of overname en sinds de mislukte fusie zou EA alweer met andere partijen het gesprek aangegaan zijn. Kortom: momenteel is er niets concreet, maar we moeten niet raar opkijken als EA in de komende maanden een deal weet te sluiten.