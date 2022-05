In 2020 liet THQ Nordic Destroy All Humans! op ons los, een heruitgave van de gelijknamige cultgame. Over de kwaliteit van die game valt soms wat te twijfelen, maar dat betekent niet dat de franchise zomaar verlaten wordt. Destroy All Humans 2: Reprobed is immers al in de maak én een recent lek lijkt ook te wijzen naar het bestaan van DLC voor het eerste deel: Destroy All Humans: Clone Carnage.

Op ResetEra werd namelijk opgemerkt dat de Xbox Store eventjes een pagina online had staan voor deze uitbreiding, die de volgende info meegeeft:

“Wreak havoc in Clone Carnage! This standalone DLC comes with 4 modes, 6 maps, and up to 4-player multiplayer. Split-screen lets you double the damage in local 2-player multiplayer. Unleash your wild side in Rampage, Armageddon, Race, and Abduction modes!”

Destroy All Humans: Clone Carnage is dus een standalone uitbreiding en zou multiplayer aan de game toevoegen met verschillende modi en maps. De pagina ging echter in de tussentijd alweer offline, wat waarschijnlijk betekent dat de wereld nog niet helemaal klaar was voor dit nieuws.

Een officiële onthulling volgt waarschijnlijk snel en dat lees je uiteraard ook hier.