Er lijkt maar geen eind te komen aan nieuwe content voor No Man’s Sky. Hello Games heeft nu namelijk alweer de zevende grote uitbreiding voor de game beschikbaar gesteld, wederom kosteloos, en deze brengt het roguelike-genre naar het spel.

De nieuwste uitbreiding voor No Man’s Sky heet ‘Leviathan’ en hierin kom je in een expeditie terecht waar je gevangen zit in een ’time loop’. Wie of wat dit heeft veroorzaakt is onbekend, maar een aantal aanwijzingen wijzen naar een groot ruimtebeest.

Deze nieuwe expeditie zorgt voor een roguelike ervaring. Als je doodgaat wordt de meeste progressie die je hebt geboekt weer gereset. De kennis die je hebt opgedaan over de oorzaak van de ’time loop’ blijf je echter onthouden en zo moet je stap voor stap het mysterie ontrafelen.

De lancering van ‘Leviathan’ voor No Man’s Sky wordt gevierd met een trailer en die check je hieronder.