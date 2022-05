Nu het nieuwe PlayStation Plus in Azië is uitgerold, zijn er de afgelopen dagen veel nieuwe details naar buiten gekomen. Tussen al deze details zat ook een minder goed nieuwtje, namelijk dat Sony eerder gegeven kortingen teniet deed met een upgrade. Dit blijkt nu echter om een fout te gaan.

Spelers die een PlayStation Plus abonnement tegen een korting hadden aangeschaft, maar wilden upgraden naar een duurdere tier, kregen naast het reguliere upgradebedrag ook een kostenpost voor ogen die de gegeven korting rechtzette. Oftewel, in die situatie zou er niet langer sprake zijn van korting en dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk.

Sony heeft hier nu op gereageerd via Twitter en stelt dat het om een technische fout ging. Dit is nu gecorrigeerd door spelers die extra hebben moeten betalen te compenseren door krediet terug te storten.

“Due to a technical error, players in Asia who have previously purchased a PlayStation Plus membership at a discount have been incorrectly charged for their upgrade pricing. This error has been fixed and impacted players will receive a credit. We thank you for your patience.”