Inmiddels wordt het ‘nieuwe’ PlayStation Plus langzaamaan uitgerold in de oostelijke regionen van de wereld, zoals Hong Kong en Taiwan, waarna Europa en de Verenigde Staten aan de beurt zijn. Het blijkt echter dat Sony allerminst klantvriendelijk omgaat met het upgraden van bestaande lidmaatschappen. Gebruikers op Reddit melden hierover een aantal saillante details.

Zo vraagt Sony – als je je bestaande abonnement wilt upgraden – vooraf enorme bedragen. Gebruikers die bijvoorbeeld een bestaand abonnement hebben tot en met 2025, moeten voor de gehele duur van het abonnement de upgradekosten betalen. Abonnees kunnen dus niet voor slechts een paar maanden of een jaar upgraden en dan weer terugkeren naar PlayStation Plus Essential. Er wordt tevens uitgegaan van het maandbedrag en niet het jaarbedrag van de gekozen tier, waardoor de upgradekosten tot in de honderden euro’s kunnen lopen.

Om nog wat extra zout in de wonden te drukken, lijkt Sony tevens voorafgaande kortingen te wissen. Spelers die dus met korting een abonnement hebben afgesloten en daarna willen upgraden, moeten de verkregen korting terugbetalen voordat ze naar de volgende abonnement tier mogen gaan.