Het aantal abonnees op PlayStation Plus is dan wel wat gedaald, de meeste gamers die er nog gebruik van maken zijn tevreden over de service. Dit is de conclusie van Sony na een enquête. Volgens Sony is 72% van alle PS Plus abonnees blij met de service. 33% van deze groep mensen is hier zelfs ‘extreem tevreden’ over.

Volgende maand zal het vernieuwde PlayStation Plus overal ter wereld beschikbaar zijn gesteld en wellicht kunnen ze hiermee een nog groter deel van de abonnees tevreden stellen. Desalniettemin is het percentage wel opvallend, omdat er bijzonder vaak en veel kritiek geuit wordt. Dat vertaalt zich echter niet naar de cijfers, die positief zijn.

Sony liet tevens weten waarom gamers PS Plus hebben aangeschaft. 36% wordt lid op de service puur om multiplayer-games te kunnen spelen en 30% heeft alleen oog voor de maandelijkse games.