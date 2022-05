Het aantal PlayStation Plus gebruikers is door de jaren heen enorm groot geworden, maar logischerwijs fluctueert het enigszins. Lang niet iedereen heeft immers een doorlopend abonnement en nu de pandemie min of meer voorbij is, wordt er ook minder (online) gegamed. Het is dan ook geen verrassing dat Sony enige daling heeft gezien in het aantal abonnees.

Vorig jaar rond deze tijd stond het aantal abonnees op 47.6 miljoen en uit de laatste cijfers blijkt dat er een daling is geconstateerd van 200.000 gebruikers, waardoor het actieve aantal abonnementen nu op 47.4 miljoen ligt. Het record aan abonnees ligt overigens op 48 miljoen, dat eind vorig jaar werd bereikt. Dus in vergelijking met een kwartaal eerder is er een daling van 600.000 gebruikers te zien.

Sony heeft ook geconstateerd dat de betrokkenheid gelijk is gebleven, ook nadat de wereld weer openging na corona. Dus dat is een positieve trend. Daarbij stelt het bedrijf vertrouwen in de toekomst van PlayStation Plus te hebben. Mede vanwege de vernieuwingen die vanaf juni worden doorgevoerd, waarbij er meerdere PlayStation Plus abonnement tiers beschikbaar komen.

Tot slot heeft Sony nog laten weten dat het aantal maandelijkse gebruikers op het PlayStation Network momenteel rond de 106 miljoen ligt.