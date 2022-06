We zijn bijna op de helft van het jaar 2022 nu we de maand juni zijn binnengestapt. Dit betekent natuurlijk ook weer een maand vol met nieuwe releases en het aantal neemt nu wat toe ten opzichte van mei. Zo staan er genoeg nieuwe games op het programma, maar het zijn wel wat kleinere titels.

Zo hier en daar zien we echter een titel van een grote uitgever, denk dan aan The Quarry en in de laatste week van de maand op 1 juli natuurlijk F1 22. Verder komt Nintendo deze maand met twee exclusieve games voor de Nintendo Switch. Dat zijn Mario Strikers: Battle League en Fire Emblem Warriors.

Hieronder een overzicht van bevestigde releases voor deze maand.

Week van 3 juni

Arcade Archives: The Tower of Druaga (PS4/Switch)

Wonder Boy Collection (PS4/Switch)

Insomnis: Enhanced Edition (PS5)

Week van 10 juni

Super Impossible Road (XO/XSX)

Nummels (XO/XSX/Pc)

Mario Strikers: Battle League (Switch)

The Quarry (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

SpellForce III Reforced (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Week van 17 juni

Zorro: The Chronicles (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Shadowrun Trilogy (PS4/PS5/XO/XSX/Switch)

Week van 24 juni

Fall Guys: Ultimate Knockout (XO/XSX/Switch)

Wreckfest (Switch)

Sonic Origins (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Fire Emblems Warriors: Three Hopes (Switch)

The Elder Scrolls Online: High Isle (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Autobahn Police Simulator 3 (PS4/PS5/Pc)

MADiSON (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (XO/Switch/Pc)

Week van 1 juli

Rabbids: Party of Legends (PS4/XO/Switch/Stadia)

DNF Duel (PS4/PS5/Pc)

MX vs ATV Legends (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Outriders World Slayer (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

F1 22 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Ga jij nog een game halen deze maand, of misschien meer dan één? Laat het hieronder weten!