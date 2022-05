Bandai Namco heeft een gloednieuwe trailer uitgebracht voor SD Gundam Battle Alliance. De trailer laat niet alleen de verschillende mechs in actie zien, maar maakt ook de releasedatum van het spel bekend, dat op 25 augustus zal worden uitgebracht.

SD Gundam Battle Alliance speelt zich af in het G:Universe, het equivalent van een multiversum waar verschillende Gundam werelden tegen elkaar aan botsen. De actie-RPG zet spelers in de Super Deformed (SD) vormen van de geliefde mechs in zowel singleplayer als multiplayer modi.

SD Gundam Battle Alliance is vanaf 25 augustus beschikbaar op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Je kan de nieuwe trailer hieronder bekijken: