Lootboxen zijn al jaren een onderwerp van discussie en het laaide met name op toen Electronic Arts een stap te ver ging met Star Wars Battlefront II. Dat was de aanzet voor overheden om te gaan onderzoeken of het gebruik van lootboxen volgens de wet überhaupt toegestaan is. Sindsdien zijn wetten her en der aangescherpt, waardoor het in het ene land gemakkelijker is voor ontwikkelaars om lootboxen aan te bieden dan in andere landen.

Een nadeel is echter ook dat games simpelweg niet worden uitgebracht in bepaalde landen. Diablo Immortals is daar een uitstekend voorbeeld van, die dus niet uitkomt in Nederland en België. Hoewel Blizzard geen specifieke vermelding gaf van lootboxen als reden, viel dat tussen de regels door wel te lezen. In de tussentijd is de Consumentenbond aan de slag gegaan met soortgelijke bonden uit 18 andere Europese landen om het gebruik van dergelijke systemen helemaal aan banden te leggen.

Een van de grootste problemen is dat consumenten op lootboxen ofwel in-game aankopen geen recht op retourneren hebben. Ook de toegankelijkheid maakt het tot een middel waarop vooral impulsaankopen van kracht zijn. Dit vormt een risico, met name omdat ontwikkelaars en uitgevers het agressief marketen. Volgens Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, is er een behoefte aan regulering:

“Er moet een verbod komen op het bedrieglijke ontwerp van de lootboxes. En een verplichting om transparant te zijn over de werkelijke kosten. Plus extra bescherming voor minderjarigen. Games voor minderjarigen mogen geen lootboxes aanbieden voor echt geld en ze mogen geen ‘pay-to-win-mechanismen’ bevatten. En dat moet internationaal, dus op Europees niveau, geregeld worden.”

Men pleit dus voor een Europese aanpak in plaats van een aanpak per land, waardoor er dus een variatie in wetgeving ontstaat en games dus in het ene land anders zijn dan in andere landen.