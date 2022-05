Blizzard Entertainment werkt al enige tijd aan Diablo Immortal, die op 2 juni moet verschijnen. De game blijkt echter niet in Nederland en België uit te komen, zo heeft de ontwikkelaar aan Tweakers laten weten. Zowel de mobiele versie als de pc-versie zullen hier niet verschijnen.

Als reden geeft een vertegenwoordiger aan dat de ‘huidige exploitatievoorwaarden’ de ontwikkelaar belemmeren de game hier te lanceren. Verdere details werden er niet gegeven, maar mogelijk heeft het met de wetgeving aangaande lootboxes te maken.

Het was enige tijd mogelijk om in Nederland en België een registratie te plaatsen op de game in de App Store en op Google Play, maar kort daarna werd de optie weer weggehaald. Diablo Immortal zit er dus vooralsnog niet in als je woonachtig bent in één van deze landen.