Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon en toch werd het niet gewaardeerd toen Wyatt Cheng dat benadrukte tijdens de onthulling van Diablo Immortal. De hardcore fans zaten helemaal niet op een aankondiging van een ‘mobiele’ Diablo te wachten. Inmiddels zijn we weer een paar jaar verder en Blizzard heeft het nog niet opgegeven. Sterker nog, de gesloten beta van Diablo Immortal is van start gegaan en duurt een kleine drie maanden.

De game heeft flinke vooruitgang geboekt en voor een compleet overzicht van alle wijzigingen kun je het beste deze pagina bezoeken. Kort samengevat is de Necromancer klasse nu aan de game toegevoegd. The Helliquary is een nieuwe PvE modus, waarin acht spelers het tegen een uitdagende eindbaas opnemen. De Cycle of Strife modus richt zicht op PvP en laat groepen spelers tegen elkaar vechten. Tot slot is er nu ook controller ondersteuning.