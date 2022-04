Blizzard Entertainment kondigde in 2018 een mobiele Diablo-game aan, iets dat niet direct bij iedereen in goede aarde viel. Nu, enkele jaren ontwikkeltijd en gesloten tests verder, heeft Blizzard laten weten dat Diablo Immortal op 2 juni officieel zal verschijnen.

Naast de aankondiging van de releasedatum was er nog meer nieuws. Diablo Immortal was oorspronkelijk aangekondigd als een mobile-only game, maar daar zal in juni verandering in komen. Naast dat het spel die dag lanceert op iOS en Android, zal Diablo Immortal namelijk ook uit voor de pc, eerst in de vorm van een open beta. De game gaat cross-play en cross-progression tussen alle platformen ondersteunen.

Hieronder kun je een nieuwe trailer van Diablo Immortal bekijken. Mocht je interesse hebben om de komende tijd nog aan beta’s mee te doen, dan kun je je via deze website registreren.