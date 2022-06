Gisteren maakte Microsoft bekend dat we vandaag en de komende dagen verschillende nieuwe toevoegingen aan Xbox Game Pass mogen verwachten. Dat is niet het enige, want ook de Games with Gold zijn weer bekendgemaakt en zoals gewoonlijk gaat het om vier titels.

Xbox Live Gold abonnees mogen de volgende games verwachten deze maand:

Aven Colony – Vanaf 1 tot 30 juni

Project Highrise: Architect’s Edition – Vanaf 16 juni tot 15 juli

Super Meat Boy – Vanaf 1 tot 15 juni

Raskulls – Vanaf 16 tot 30 juni

Ben je Xbox Game Pass Ultimate abonnee, dan behoor je automatisch ook tot Xbox Live Gold abonnees en heb je eveneens toegang tot de bovenstaande vier titels van en tot de genoemde data.

