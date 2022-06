Het Battle Royale-genre ontplofte qua populariteit een aantal jaar terug en het is dan ook niet vreemd dat veel ontwikkelaars en uitgevers een poging hebben gedaan om deze formule zich eigen te maken. Diverse franchises werden plots voorzien van een Battle Royale-modus en Konami deed mee met deze trend in de vorm van Super Bomberman R Online. Helaas lijkt het leven van deze titel tot zijn einde te zijn gekomen.

Op 1 december dit jaar gaan de servers van Super Bomberman R Online namelijk offline. Deze free-to-play variant zal ook per direct stoppen met het aanbieden van microtransacties. Je kan dus geen Bomber Coins of Premium Packs meer aanschaffen. Mocht je nog in-game valuta hebben, dan raden we je aan deze te gebruiken voordat Super Bomberman R Online niet meer actief zal zijn.