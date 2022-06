Valve heeft al moeite om aan de vraag van de Steam Deck te voldoen, maar voorlopig is het onmogelijk om de Docking Station voor de handheld te leveren. Het stukje hardware is namelijk tegen een vertraging aangelopen.

De Docking Station voor de Steam Deck zou deze lente op de markt komen, maar dat zal nu niet meer gebeuren. Wanneer de hardware wel verschijnt kan Valve niet zeggen. De reden van de vertraging zit hem in de schaarste van sommige onderdelen en doordat de fabrieken waar de dock gemaakt wordt, dicht zijn door corona.

“Due to parts shortages and COVID closures at our manufacturing facilities, the official Steam Deck Docking Station is delayed. We’re working on improving the situation and will share more info when we have it.”