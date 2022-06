De oude DOOM-games waren en zijn nog steeds zeer geliefd binnen de first-person shooter community. Ze hebben dan ook veel invloed gehad op de games die vele jaren later verschenen, maar tegenwoordig zien we relatief weinig retro first-person shooters van bekende uitgevers uitkomen. Uitgever Focus Entertainment en ontwikkelaar Auroch Digital gaan een einde maken aan die stilte met Warhammer 40,000: Boltgun.

De stijl is typisch jaren ’90, die we kennen van de shooters van toen en het speelt dus goed in op een nostalgisch gevoel. In Boltgun speel je als een geharde Space Marine, die door het universum moet reizen voor zijn missie. Onderweg zal je het opnemen tegen Chaos Space Marines en diverse Daemons of Chaos. Hieronder kan je de teaser trailer bekijken van Warhammer 40,000: Boltgun, die in 2023 moet verschijnen voor vrijwel alle platformen.