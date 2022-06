Liefhebbers van first-person horror-games kunnen zich gelukkig prijzen, want het genre is weer een titel rijker. Uitgever SOEDESCO en indie-ontwikkelaar Indigo Studios hebben namelijk Charon’s Staircase aangekondigd dat in oktober zal verschijnen. De game zal uitkomen op vrijwel elk beschikbaar platform.

In Charon’s Staircase speel je als een spion onder de codenaam Desmond. De gebeurtenissen spelen zich af in de jaren ’70, waarin een bruut regime het voor het zeggen heeft. Deze regering, The Ministry, is verantwoordelijk voor vele afschuwelijke misdaden en zij proberen hun kwaadaardige verleden te wissen. Hierbij kom jij om de hoek kijken en je wordt naar Oack Grove Estate gestuurd om geclassificeerde documenten te vernietigen.

Eenmaal aangekomen merk je dat het niet pluis is in dit duistere landhuis en dat er meer speelt dan je denkt. Je komt namelijk oog in oog te staan met Project Alpha en je zal dus constant op je hoede moeten zijn. Tijdens je zoektocht zal je allerlei puzzels en mysteries moeten oplossen om tot de juiste conclusies te komen. Hieronder kan je de eerste trailer van Charon’s Staircase bekijken.