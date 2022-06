In Japan kan je al fysiek naar Super Nintendo World, maar begin 2023 moet datzelfde ook mogelijk zijn in Hollywood. Universal Studios Hollywood werkt namelijk aan een Nintendo segment in het park en ze hebben nu laten weten wat één van de attracties zal zijn.

Super Mario World Hollywood zal toegang geven tot een heuse Mario Kart-attractie, genaamd: Mario Kart: Bowser’s Challenge. Het gaat om een ‘augmented-reality kart racing game’, waarin je plaatsneemt in een kart voor vier personen. Om te winnen moet je munten verzamelen en ‘Koopa Shells’ gooien.

