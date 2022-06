Seizoen 2 van Fortnite Chapter 3 eindigde als een klap op de vuurpijl. De seizoensfinale – die je onderaan de post kan bekijken – zag verschillende squads de controle nemen over een gigantische mech met als doel om de ‘Collider’ neer te halen. We zeggen gedag tegen seizoen 2 en luiden het begin van het nieuwe seizoen, ‘Vibin’, in.

Het nieuwe seizoen focust zich op twee dingen: plezier en ontdekking. De chille atmosfeer die de ‘Vibin’ subtitel belichaamt is perfect getimed om alvast in de zomerstemming te komen. Het ‘The Baller’ voertuig maakt zijn terugkeer en ook de map zal worden voorzien van een aantal veranderingen. Tel daarbij nieuwe skins op zoals Indiana Jones en Darth Vader, en je weet dat het weer een seizoen vol met nieuwe content wordt.

Je kan de gameplay trailer van het Vibin seizoen en de finale van seizoen 2 hieronder bekijken: